Escalade au Moyen-Orient: la Maison Blanche est confiante dans la possibilité d'éviter une guerre plus large

La Maison Blanche s'est dite "confiante" lundi dans la possibilité d'éviter une guerre plus large entre Israël et le Hezbollah après un fort regain de tensions dans la région à la suite de l'attaque ayant tué 12 jeunes sur le Golan annexé samedi.

Les Etats-Unis, qui ont accusé le Hezbollah de l'attaque sur le Golan, ont dit travailler à une solution diplomatique et la France a indiqué vouloir "tout faire pour éviter une escalade". Le président iranien Massoud Pezeshkian a averti qu'Israël commettrait "une grave erreur lourde de conséquences s'il attaquait le Liban", lors d'un appel avec son homologue français Emmanuel Macron.

Plusieurs pays tentent d'éviter une escalade, a déclaré le chef de la diplomatie libanaise, Abdallah Bou Habib. "Nous avons reçu des assurances selon lesquelles Israël va procéder à une escalade limitée" et "le Hezbollah ripostera de manière limitée".

"Personne ne veut d'une guerre plus large, et je suis convaincu que nous pourrons éviter une telle issue", a déclaré John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis.

Riposte

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a juré lundi d'apporter une "réponse sévère" à l'attaque ayant tué 12 jeunes sur le Golan annexé, à l'heure où des efforts sont déployés pour éviter une escalade entre Israël et le Hezbollah libanais. Depuis des mois, la communauté internationale s'inquiète d'un embrasement régional lié à la guerre en cours à Gaza entre Israël et le Hamas, déclenchée par une attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien le 7 octobre.

Le tir de roquette samedi sur la partie du Golan syrien occupée par Israël, a été imputé par le gouvernement israélien au Hezbollah, qui dément. Ce mouvement libanais, allié de l'Iran, a ouvert un front contre Israël, frontalier du Liban, au lendemain du déclenchement de la guerre de Gaza, en soutien au Hamas.

"Ces enfants sont nos enfants (...) L'Etat d'Israël ne laissera pas, et ne peut pas laisser passer cela. Notre réponse viendra, et elle sera sévère", a déclaré M. Netanyahu, qui s'est rendu à Majdal Shams, sur le plateau du Golan situé aux confins du Liban, de la Syrie et d'Israël.