Espagne: 20.000 manifestants contre le "génocide" à Gaza

De nombreux participants portaient une pancarte "Boycott Israël" ou "Israël génocidaire".

"Je crois qu'on ne peut pas accepter ce qu'il se passe. Si on commence à tolérer et blanchir des choses pareilles, je ne sais pas où nous allons. On doit continuer, continuer à descendre dans la rue et continuer à les soutenir", a expliqué Maria Angeles Arche, une employée administrative de 61 ans.

"Ca fait presque 110 jours qu'ils (les Gazaouis) sont sans eau, sans nourriture, sans rien, les enfants meurent et ils vivent une situation très dure", estime Lobna Elnakhala, 54 ans.