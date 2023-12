Espagne: nouvelle manifestation contre l'amnistie des indépendantistes catalans

Núñez Feijóo a ainsi exigé la fin des contacts étrangers entre les socialistes et les indépendantistes catalans du parti Carles Puigdemont, Ensemble pour la Catalogne (Junts per Catalunya), qui s'est enfui en Belgique en 2017 et échappé ainsi échappé à la justice espagnole.

Quelque 8.000 personnes ont participé à la manifestation, selon les chiffres de préfecture, alors que les organisateurs ont fait état de 15.000.

Le leader conservateur a fait allusion à Puigdemont en critiquant le fait que Sánchez "rend des comptes à ceux qui sont recherchés et capturés".