Essequibo: Maduro rencontrera jeudi son homologue du Guyana

Les présidents du Venezuela, Nicolas Maduro, et du Guyana, Irfaan Ali, se rencontreront jeudi à Saint-Vincent-et-les-Grenadines au sujet de leur différend sur l'Essequibo, territoire guyanien riche en pétrole revendiqué par Caracas.

Les présidents Maduro et Ali sont "tous deux (...) convenus que cette réunion se tiendrait sous les auspices de la CELAC", la Communauté des Etats d'Amérique latine et des Caraïbes dont le Premier ministre de Saint-Vincent-et-les-Grenadines Ralph Gonsalves assure la présidence tournante, "et de la CARICOM", la Communauté caribéenne, selon un communiqué de l'archipel des petites Antilles.

"Il y a un besoin urgent de désescalade du conflit et d'instaurer un dialogue approprié, face-à-face", écrit la lettre signée de M. Gonsalves.

"Prenons tous la résolution de faire de cette rencontre historique un succès", a conclu le Premier ministre de l'archipel hôte de la rencontre, dont les modalités sont encore à déterminer.