Est de la RDC: le Conseil de sécurité de l'ONU inquiet de "l'escalade de la violence"

Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné lundi l'"offensive" de la rébellion du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), s'inquiétant d'une "escalade de la violence" dans la région.

La province du Nord-Kivu est en proie depuis fin 2021 à un conflit qui oppose le M23 ("Mouvement du 23 mars"), appuyé par des unités de l'armée rwandaise, à l'armée congolaise associée à des groupes armés et deux sociétés militaires étrangères.

Les membres du Conseil "appellent tous les acteurs à mettre un terme à la violence et à respecter le droit humanitaire international", a déclaré au nom du Conseil, à l'issue d'une réunion d'urgence, l'ambassadrice du Guyana Carolyn Rodrigues-Birkett qui assure la présidence tournante.

Selon un document de l'ONU consulté lundi par l'AFP, un "missile sol-air présumé des Forces de défense rwandaises (RDF)" a visé mercredi dernier, sans l'atteindre, un drone d'observation des Nations unies et aurait été tiré depuis un véhicule blindé dans une zone contrôlée par le M23.

Le conflit dans l'est de la RDC s'intensifie alors que l'armée rwandaise est accusée d'utiliser des armements sophistiqués, un camp de déplacés a été bombardé et des manifestations anti-Occident ont eu lieu à Kinshasa.

Toujours selon ce document, "les M23 et l'armée rwandaise" sont également en possession de canons anti-aériens et de systèmes portatifs de défense aérienne de type MANPADS, autant d'équipements qui "constituent une menace à haut risque pour tous les aéronefs du gouvernement de la RDC et de la Monusco dans la région". Kigali n'avait pas réagi lundi en fin d'après-midi à ces informations.