Est de la RDC: MSF appelle au respect des installations médicales

Médecins sans Frontières a appelé vendredi au respect des installations médicales dans le Nord-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), où deux structures de soins appuyées par l'ONG se sont retrouvées ces derniers jours "au milieu des combats entre différentes factions armées".

Dans un communiqué, MSF dit s'inquiéter "de la dégradation rapide du contexte sécuritaire et humanitaire (...) et de ses conséquences pour les populations civiles".

Les combats se sont intensifiés depuis début octobre au nord du chef-lieu provincial, Goma, entre la rébellion du M23 d'une part, les Forces armées de la RDC (FARDC) et des groupes armés dits "patriotes" d'autre part.

En quelques jours, indique le texte, "deux structures de soins appuyées par les équipes de MSF au Nord-Kivu se sont retrouvées au milieu des combats entre différentes factions armées actuellement actives dans la province", événements qui "ont mis en danger la vie des patients et des soignants".

L'ONG condamne "dans les termes les plus catégoriques l'utilisation d'armes dans, autour ou contre les établissements de santé" et "appelle au respect absolu des installations médicales, des ambulances, du personnel et des patients, ainsi qu'à une meilleure protection des civils".

MSF rappelle aussi "que, même en temps de conflit, il y a des règles à respecter et notamment la protection des structures de santé et du personnel médical".