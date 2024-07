Est de l'Afghanistan: 35 morts dans de violentes tempêtes et pluies

-

Au moins 35 personnes ont été tuées et 230 blessées lundi par de violentes tempêtes et des pluies dans la ville de Jalalabad et ses environs, dans l'est de l'Afghanistan, a annoncé à l'AFP un responsable provincial.

"Lundi soir, des tempêtes et des pluies ont tué 35 personnes et blessé 230 autres à Jalalabad et dans certains districts de Nangarhar", a déclaré Quraishi Badloon, responsable du département de l'Information et de la Culture de cette province frontalière du Pakistan.