Etat d'urgence en Colombie-Britannique

Plus d'un millier de feux ravagent actuellement le pays d'est en ouest, dont plus de 230 dans les Territoires du Nord-Ouest et plus de 370 en Colombie-Britannique, sur la côte ouest, où des ordres d'évacuation ont été émis jeudi à West Kelowna, dans le centre-sud de la province.

Près de 14 millions d'hectares - environ la superficie de la Grèce - ont brûlé jusqu'à présent cette année au Canada, soit quasiment le double du dernier record datant de 1989.