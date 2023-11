Etats-Unis, Chine et UE signent une première déclaration mondiale sur les risques de l'IA

L'Union européenne et les 28 pays réunis à Bletchley Park au nord de Londres se sont mis d'accord sur "le besoin urgent de comprendre et gérer collectivement les risques potentiels" de l'IA à travers "un nouvel effort mondial visant à garantir que l'IA est développée et déployée de manière sûre et responsable".

Face au potentiel grandissant des modèles comme ChatGPT, la déclaration de Bletchley "montre que pour la première fois, le monde se réunit pour identifier le problème et mettre en avant ses opportunités" a souligné la ministre britannique de la Technologie Michelle Donelan à l'AFP.

Cette réunion "n'a pas pour objectif de poser les bases d'une législation mondiale, elle doit servir à tracer une voie à suivre", a-t-elle précisé.