Etats-Unis et Chine lancent des groupes de travail économiques et financiers

Les Etats-Unis et la Chine ont annoncé vendredi le lancement des groupes de travail sur des sujets de politique économique et financière, selon le Trésor américain, un nouveau signe d'apaisement dans les relations entre les deux puissances.

Un groupe traitera de sujets macroéconomiques et visera à affermir la relation économique entre les deux pays, et un autre se concentrera sur des problèmes d'équilibre financier et réglementaire, a précisé un responsable du Trésor américain.

Leur création fait suite à la visite en juillet à Pékin de la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, qui avait rencontré le vice-Premier ministre chinois He Lifeng, dans le cadre d'une tentative des deux gouvernements de rouvrir le dialogue après plusieurs mois de relations difficiles.