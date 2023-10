Etats-Unis et Israël en discussion "approfondie" sur une aide militaire

Les Etats-Unis et Israël ont eu samedi une "discussion approfondie" sur les besoins d'aide militaire de l'Etat juif face à l'offensive du Hamas, a indiqué un haut responsable de la Maison Blanche.

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken s'est par ailleurs entretenu samedi avec son homologue égyptien Sameh Choukri dans l'espoir que l'Egypte, un intermédiaire-clé entre Israël et le Hamas, contribue à mettre fin à l'offensive du mouvement islamiste palestinien, selon le département d'Etat.

Il a indiqué qu'une annonce côté américain était possible dès dimanche, mais a reconnu que l'exécutif faisait face à une situation parlementaire compliquée, puisque l'une des chambres du Congrès est paralysée après la destitution de son chef républicain: "Il y a probablement un rôle à jouer ici pour le Congrès, et sans +Speaker+ de la Chambre des représentants, c'est une situation inédite qu'il va falloir gérer."

Lors d'une conversation téléphonique avec M. Choukri, M. Blinken a souligné "l'urgence de parvenir à un arrêt immédiat de l'effroyable assaut des terroristes du Hamas contre Israël", a déclaré le porte-parole du département d'Etat Matthew Miller.

Israël et la bande de Gaza sont en guerre après le déclenchement samedi matin d'une offensive militaire surprise et spectaculaire du Hamas, qui a tiré des milliers de roquettes, infiltré des combattants en territoire israélien et capturé des Israéliens.

Il s'agit de l'escalade la plus meurtrière dans le conflit israélo-palestinien depuis des décennies.