Etats-Unis: la pluie piège les festivaliers du Burning Man en plein désert

Les participants du festival alternatif américain Burning Man ne pouvaient plus samedi ni se rendre, ni quitter le site, installé dans le désert du Nevada, à cause de fortes pluies ayant transformé les lieux en champ de boue et obligeant les organisateurs à en fermer les portes.

"Les portes et l'aéroport de Black Rock City (le nom du site, NDLR) restent fermés, toute entrée ou sortie est retardée jusqu'à nouvel ordre", a répété à intervalles réguliers depuis minuit le compte X (ex-Twitter) du Burning Man.