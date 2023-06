Etats-Unis: l'inflation a baissé, la Fed pourrait marquer une pause

La réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) a débuté mardi matin, deux heures après la publication des derniers chiffres de l'inflation.

Et cela pourrait peser lourd dans la balance, car les prix à la consommation ont fortement ralenti en mai leur vertigineuse escalade, à 4,0% sur un an contre encore 4,9% le mois précédent, selon l'indice CPI, soit le plus bas niveau depuis mars 2021.

L'inflation est désormais deux fois moins élevée qu'en juin 2022, lorsque le pic de 9,1% avait été atteint.