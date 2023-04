Etats-Unis: plus de 150 prêtres accusés d'actes pédophiles sur 600 enfants jusqu'en 2002

Plus de 150 membres du clergé catholique sont accusés d'actes pédophiles "horribles et répétés" sur au moins 600 enfants, des années 1940 à 2002 dans le Maryland, a révélé mercredi la justice américaine, dénonçant la "complicité" de l'Eglise.

Ces prêtres et membres du personnel de l'archidiocèse "se sont livrés à des actes horribles et répétés sur les enfants les plus vulnérables de leur communauté, tandis que les dirigeants de l'archidiocèse fermaient les yeux", selon un rapport du procureur de cet Etat du nord-est.