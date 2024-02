Etats-Unis: Publicis va payer 350 millions de dollars pour son rôle dans la crise des opiacés

Une filiale du géant français de la publicité Publicis va payer 350 millions de dollars aux Etats-Unis pour son rôle dans la crise des opiacés dans le pays, qui a fait des centaines de milliers de morts depuis 1999, a annoncé jeudi la procureure de l'Etat de New York.

La totalité des Etats ainsi que plusieurs territoires américains vont percevoir une part de l'indemnisation fixée dans le cadre d'un accord avec Publicis Health, d'après la décision consultée par l'AFP.

La Californie doit recevoir le montant le plus important (34 millions de dollars), devant la Floride (24,10 millions) et le Texas (21,59 millions). L'Etat de New York doit obtenir près quelque 19 millions.

"Pendant une décennie, Publicis a aidé des fabricants d'opiacés comme Purdue Pharma à convaincre les médecins de sur-prescrire des opiacés, alimentant directement la crise des opiacés et causant la disparition de populations dans l'ensemble du pays", a relevé Letitia James, citée dans le communiqué.