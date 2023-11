Etudiants et personnel de la VUB demandent un cessez-le-feu à Gaza

Environ 350 étudiants et membres du personnel de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) ont mené une action sur le campus d'Etterbeek mercredi après-midi pour demander un cessez-le-feu à Gaza, rapporte l'organisateur de l'action "VUB Calls for Cease Fire in Gaza" à l'agence de presse Belga. L'action a été mise en place par le réseau de solidarité avec la Palestine de la VUB.