Europe et Etats-Unis doivent "faire plus" contre le narcotrafic, un "problème global" (président équatorien)

Situé entre la Colombie et le Pérou - les plus grands producteurs de cocaïne au monde - l'Équateur, naguère havre de paix, est devenue une plaque tournante de l'acheminement de la drogue, principalement de la cocaïne, vers l'Occident.

L'Europe et les Etats-Unis doivent "faire plus" contre le trafic de drogue, un "problème global" dont la "violence" commence à se voir sur le Vieux continent, affirme à l'AFP Daniel Noboa, le président de l'Equateur, un pays ravagé par le narcotrafic.

QUESTION: Europe et Etats-Unis en font-ils assez contre le trafic de drogue ?

Les assassinats y ont augmenté de 800% entre 2018 et 2023. En 2023, 7.800 homicides ont été comptabilisés et 220 tonnes de drogues saisies.

REPONSE: "J'aimerais qu'ils en fassent plus. Le problème est global. Il ne s'agit pas d'un seul pays. Il ne s'agit pas seulement de l'Équateur, de la Colombie ou du Pérou. La région constate qu'elle est actuellement submergée par le trafic de drogue et la violence, et une partie de cette violence est déjà visible en Europe.

Il devrait y avoir un effort commun, car si le problème peut être arrêté à la source (...), une grande partie de la solution n'est pas seulement une question de défense ou de sécurité, il s'agit aussi de résoudre des questions sociales.

L'aide ne consiste pas seulement à nous donner un fusil ou un pistolet. C'est nous aider avec des bourses pour des jeunes de 18 ans qui n'ont aujourd'hui aucune possibilité d'étudier, c'est investir en Équateur afin de créer des emplois, mettre en place des programmes de logements décents, (...) améliorer les conditions de vie des familles."