Exécution par inhalation d'azote: l'ONU parle d'une potentielle torture, l'UE d'acte cruel

"Je regrette profondément l'exécution de Kenneth Eugene Smith en Alabama malgré les sérieuses inquiétudes sur le fait que cette méthode non éprouvée de suffocation par l'azote pourrait constituer de la torture ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant", a estimé le Haut commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme, Volker Turk, à Genève.

Le service diplomatique de l'Union européenne a également regretté cette décision de l'État d'Alabama. "L'UE est fermement opposée à la peine de mort en tout temps et en toutes circonstances", a-t-il rappelé par voie de communiqué. "La peine de mort n'a aucun effet dissuasif sur la criminalité et représente un châtiment ultime qui rend les erreurs judiciaires irréversibles. À ce jour, 196 innocents ont échappé au couloir de la mort aux États-Unis", a rappelé le service, avant d'indiquer que "selon d'éminents experts, (l'exécution par inhalation d'azote) constitue un chaîtiment particulièrement cruel et inhabituel".

Kenneth Eugene Smith, définitivement condamné en 1996 à la peine capitale pour le meurtre d'une femme commandité par son mari, est décédé au pénitencier d'Atmore à 20H25 locales (03H25 heure belge vendredi) après une exécution par inhalation d'azote, ont rapporté plusieurs médias locaux, citant un communiqué de la gouverneure de l'Alabama, Kay Ivey.

L'Alabama est l'un des trois États américains autorisant ce type d'exécutions, dans lequel le décès est provoqué par hypoxie (raréfaction d'oxygène).