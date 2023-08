Experts de l'ONU assassinés en RDC: un prévenu passe aux aveux

Un nouveau procès autour de l'assassinat de deux experts de l'ONU en mars 2017 a lieu devant la Haute cour militaire de la République démocratique du Congo. Lundi, un prévenu, M. Kazumba, a avoué avoir tranché la tête de la Suédoise Zaida Catalan, tuée au côté de l'Américain Michael Sharp.

"Le 12 mars 2017, nous avons attrapé les deux Blancs, une femme et un homme, au village de Moyo Musuila. Je me suis servi du couteau que Ngalamulume Dialusomba m'a remis pour trancher la tête de Zaida et j'ai arraché ses cheveux", a confié le prévenu, après la diffusion de la vidéo de l'exécution, menée par les miliciens du mouvement insurrectionnel Kamwina Nsapu.