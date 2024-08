Explosion du nombre de "prisonniers politiques" au Venezuela, selon une ONG

Selon cette ONG, le Venezuela comptait 199 "prisonniers politiques" avant le 28 juillet, et 1.581 de plus depuis, après la vague d'arrestations qui a suivi la réélection controversée de Nicolas Maduro à la présidence et les protestations de l'opposition.

Au lendemain de l'annonce de cette réélection, des manifestations spontanées avaient fait 27 morts et 192 blessés, et environ 2.400 personnes avaient été arrêtées, selon des chiffres officiels.