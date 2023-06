Explosions à Khartoum au premier jour de l'Aïd

Des centaines de personnes ont prié pour la paix mercredi à Khartoum au premier jour de l'Aïd al-Adha, la grande fête musulmane, mais tirs et explosions ont secoué de nouveau la capitale soudanaise.

Dans l'après-midi, des habitants d'Omdourman, banlieue nord de la ville, ont fait état "de bombardements aériens et de tirs de batteries anti-aériennes", alors que depuis plusieurs jours, les Forces de soutien rapide (FSR, paramilitaires) du général Mohamed Hamdane Daglo, tentent de faire tomber la capitale.

Les deux généraux qui se livrent une guerre depuis mi-avril dans la capitale soudanaise et dans la région du Darfour (ouest) ont annoncé mardi des trêves unilatérales à l'occasion de l'Aïd mais, comme les précédentes, elles n'ont pas été respectées.

Dans un discours à la nation mardi, à l'occasion de l'Aïd, le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhane, avait appelé tous ceux qui voulaient, parmi lesquels les jeunes, à rejoindre son camp.

Un appel largement rejeté par les civils, las d'une guerre qui a transformé des villes entières en zones de guerre.

Le conflit armé qui oppose les deux camps depuis le 15 avril a déjà fait plus de 2.800 morts et a déplacé plus de 2,8 millions de personnes.