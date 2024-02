Face au report de la présidentielle, les Dakarois tout en colère contenue

Ils quadrillent la zone et dispersent tout début de rassemblement, traquant les protestataires jusque dans les ruelles alentour.

"Si la proposition de loi passe aujourd'hui, (le président) Macky Sall ne va pas plus s'arrêter. On nous a retiré le droit de nous exprimer par les urnes et on nous empêche de manifester dans la rue. Ce n'est pas normal", s'indigne Mme Diouf d'une voix douce mais assurée.

Financière de formation, elle affirme manifester pour la première fois, pour réclamer le respect du calendrier et lutter contre l'injustice. Elle est persuadée que les Sénégalais ne laisseront pas la loi passer, que la mobilisation va grossir.