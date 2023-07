Face aux mensonges et menaces du trumpisme, un républicain d'Arizona souffre de stress post-traumatique

Pour avoir refusé d'accréditer les mensonges de Donald Trump et avoir validé sa défaite dans le comté le plus peuplé de l'Etat du Grand Canyon, le quinquagénaire a subi un déluge de pressions et de menaces.

Jusqu'à ce que sa colère le consume et que le diagnostic tombe.

"Ma thérapeute m'a dit: +vous souffrez de stress post-traumatique. Vous n'avez pas eu de balles sifflant au-dessus de votre tête, mais vous avez vécu un traumatisme important, de manière très publique+", raconte-t-il à l'AFP. "Votre intégrité est quelque chose de très important pour vous et elle a été mise en doute quotidiennement, (...) votre famille a été menacée et vous avez été menacé."