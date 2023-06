Face aux sécheresses récurrentes, les fermiers canadiens cherchent des solutions

Planter plus tôt, conserver la neige, utiliser des graines plus résistantes à la chaleur... Les agriculteurs canadiens tâtonnent, à la recherche de solutions face aux sécheresses récurrentes, tout en restant conscients de leur marge de manoeuvre limitée.

Pour l'homme au large sourire et aux grandes lunettes noires, le combat contre la chaleur se joue en amont, "lors de la mise en sol des graines".

En les plantant plus tôt dans la saison, il cherche à "déplacer la fenêtre de floraison", durant laquelle la plante est la plus vulnérable, et ainsi la "protéger des chaudes journées de juin".

Mais au final, les plants ont besoin d'un "climat tempéré et d'humidité", souligne celui dont les terres peinent encore aujourd'hui à se remettre des séquelles laissées par l'été 2021.