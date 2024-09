"Faites cesser ce crime, faites cesser les tueries !", implore Mahmoud Abbas à l'Onu

Le président palestinien Mahmoud Abbas a exhorté jeudi, à la tribune de l'assemblée générale de l'Onu, que cessent les tueries contre les Palestiniens dans la bande de Gaza qu'il a qualifiées de "crimes de guerre" et de "guerre totale de génocide".

"Faites cesser ce crime, faites cesser les tueries, faites cesser le génocide ! Faites cesser l'envoi d'armes à Israël ! Cette folie ne peut plus continuer", a imploré Mahmoud Abbas.

Selon le président de l'Autorité palestinienne, "75% de la bande de Gaza" est complètement détruit, en raison de l'offensive israélienne contre le Hamas qui a fait, de sources palestiniennes, "plus de 40.000 morts et plus de 100.000 blessés".