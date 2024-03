Fashion week: chez Issey Miyake, associations de couleurs en formes organisées

La maison japonaise Issey Miyake, droite dans ses baskets associées aux plus chics robes de créateur, a osé des associations de couleurs inhabituelles et une liberté très "mix and match" pour son défilé féminin à la Fashion week de Paris vendredi.

Le créateur japonais Satoshi Kondo, à la tête de la ligne féminine, a indiqué dans sa note d'intention avoir cherché à "s'affranchir du temps et de l'espace, de l'Histoire et des cultures".