Faute d'argent, l'ONU ferme temporairement son siège à Genève

Le Palais des nations à Genève, siège européen des Nations Unies, restera fermé jusqu'au 12 janvier en raison d'une crise de liquidités de l'organisation. Celle-ci veut économiser sur les frais de chauffage, d'électricité et d'entretien.

L'organisation poursuit néanmoins ses activités : les employés sont en télétravail. Et le personnel qui doit absolument œuvrer sur le site garde accès à celui-ci. Un des bâtiments sera rouvert pour les prochaines conférences.

L'explosion des prix de l'énergie a plombé le budget de l'ONU et contraint à maintenir fermées les portes du Palais des nations du 20 décembre au 12 janvier, a confirmé vendredi à Keystone-ATS la porte-parole de l'ONU Alessandra Vellucci suite à une information de la radio SRF. Fin décembre, la RTS avait déjà évoqué une fermeture provisoire jusqu'au 7 janvier.

L'ONU est en proie à des problèmes de liquidités provoqués notamment par le fait qu'une cinquantaine d'États ne sont pas à jour de leurs versements contributifs, dont les États-Unis.

Construit entre 1929 et 1936, le Palais des nations est le siège européen de l'ONU depuis 1966. Situé dans un parc prestigieux de Genève, il abrite de nombreux organismes de gouvernance mondiale dans les domaines de la promotion du respect des droits de l'homme, de l'assistance humanitaire, du désarmement, de l'économie et du développement, de la science et technologie.