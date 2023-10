Femke Hermans défend son titre mondial IBO et en convoite un autre à Montréal

"Je m'attends à un combat très éprouvant physiquement", avoue Femke Hermans, "et je me suis donc durement préparée en conséquence à Thieu, chez Mauro Buffi. Mon adversaire, qui aura tiré les leçons de notre précédent duel, va sûrement se montrer plus prudente, et adopter cette fois une attitude plus attentiste. Je connais sa façon de boxer, et j'essaierai de la contrer avec de l'explosivité et des combinaisons rapides, en évitant les corps à corps..."

À la pesée, mardi, Hermans accusait 152,9 livres (69,354 kg) sur la balance, et Spencer, 153,4 livres (69,581 kg).