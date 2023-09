Fermeture momentanée de 56.000 écoles au Pakistan à cause d'une épidémie de conjonctivite

Plus de 56.000 écoles vont fermer pour le reste de la semaine au Pakistan, pour tenter de bloquer une épidémie de conjonctivite, a-t-on appris mercredi de source officielle.

À partir de jeudi, des millions d'élèves seront privés d'école dans la province du Pendjab (centre-est), qui a recensé 357.000 cas de conjonctivite depuis le début de l'année.

La conjonctivite est une inflammation de l'œil provoquant rougeurs, démangeaison et sécrétions. Il s'agit d'une maladie fréquente et le plus souvent bénigne, mais très contagieuse.