Festival de Toronto: Amy Adams parle franchement de la maternité dans le film "Nightbitch"

De plus en plus isolée et dépassée, Mother commence à entendre des choses dans la nuit et à voir apparaître des plaques capillaires inhabituelles. Est-elle en train de se transformer en un véritable chien?

Basé sur le roman éponyme de Rachel Yoder paru en 2021, "Nightbitch" explore les différentes facettes de la maternité - l'émerveillement et la joie, mais aussi la noirceur et l'épuisement - avec des doses égales de comédie, de drame et de réalisme magique.

Le film ne manquera pas de toucher la corde sensible de millions de femmes qui ont dû faire des choix difficiles en matière d'éducation, de carrière et de mariage, et qui se sont parfois retrouvées déçues.