Festival Séries Mania: le Grand Prix décerné à la série française "Rematch"

Le jury de la compétition internationale, présidé par le scénariste franco-américain Zal Batmanglij ("The OA"), a choisi ce thriller psychologique portant sur ce match historique, qui à l'époque avait braqué les projecteurs sur le potentiel vertigineux de l'intelligence artificielle.

Le Grand Prix du festival Séries Mania à Lille a été attribué vendredi à la série française "Rematch" d'Arte, sur l'affrontement entre le champion du monde des échecs Garry Kasparov et l'ordinateur Deep Blue, en 1997.

La série a été réalisée par le Canadien Yan England, avec Christian Cooke dans le rôle-titre. Le réalisateur a estimé, en recevant son prix lors de la cérémonie de clôture à Lille, que la victoire de Deep Blue avait été "un tournant dans l'histoire de l'humanité".

Le prix de la meilleure actrice est revenu à la déjà multiprimée Annette Bening, pour la série américano-australienne "Apples Never Fall", adaptée d'un roman de Liane Moriarty ("Big Little Lies").

Le Palestinien Kamel el-Basha a récolté le prix du meilleur acteur pour son rôle dans la série australienne "House of Gods", sur la famille d'un imam déchirée entre tradition et modernité, loyauté et individualité.