Feux au Canada: course contre la montre pour évacuer une partie du Grand Nord

L'armée canadienne a été appelée en renfort sur place pour aider notamment sur le plan logistique. Environ 120 militaires y sont déployés, équipés d'avions et d'hélicoptères.

Le Canada connaît cette année une saison des feux de forêt exceptionnelle et historique qui bat tous les records.

Plus d'un millier de feux ravagent actuellement le pays d'est en ouest, dont plus de 230 dans les Territoires du Nord-Ouest et plus de 370 en Colombie-Britannique, sur la côte ouest, où des ordres d'évacuation ont été émis jeudi à West Kelowna, dans le centre-sud de la province.

Près de 14 millions d'hectares - environ la superficie de la Grèce - ont brûlé jusqu'à présent cette année au Canada, soit quasiment le double du dernier record datant de 1989.