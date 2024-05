Fin de campagne au Mexique, entre derniers meetings et assassinat d'un candidat local

La campagne a pris fin mercredi au Mexique, avec les derniers meetings de la favorite à l'élection présidentielle du 2 juin Claudia Sheinbaum et de sa rivale Xochitl Galvez, et un nouvel assassinat d'un candidat à une élection locale.

Austérité, augmentation du salaire minimum supérieure à l'inflation, traiter les causes de la violence et "zéro impunité" : la candidate du Mouvement pour la régénération nationale (Morena) a aussi décliné son programme en une vingtaine de points sous les fenêtres du palais national, le siège de la présidence.

"Nous allons continuer la transformation et pour la première fois en 200 ans, nous autres les femmes nous accèderons à la plus haute distinction que peut nous donner notre peuple, la présidence du Mexique", a-t-elle ajouté sur l'immense place du Zocalo.

Mme Sheinbaum a surtout rendu hommage au locataire des lieux, le président sortant Andres Manuel Lopez Obrador en terminant son discours par un "Vive le président Lopez Obrador, vive le Mexique".

"Nous avons déjà gagné ! Les autres gouvernements ont laissé un désastre en ce qui concerne la sécurité, et avec ce gouvernement, que cela plaise ou non, le pays a avancé", s'est enthousiasmé Donovan Juarez, un commerçant de 20 ans.

"AMLO (les initiales et le surnom du président sortant, ndlr) a augmenté le salaire minimum, il a donné des aides aux personnes âgées, aux personnes handicapées. C'est celui qui a le plus aidé le peuple, et c'est pour ça qu'il a mon vote", a déclaré à l'AFP Kenneth Hernandez, 21 ans, apprenti en maintenance dans un centre commercial.