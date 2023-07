Fin de la traque d'un "dangereux fugitif" interpellé près d'Angers

Le détenu en cavale soupçonné d'un double meurtre et recherché par des dizaines de gendarmes et policiers, a été interpellé mardi en début d'après-midi dans l'agglomération d'Angers, au grand soulagement des habitants de la région.

Son interpellation par la Brigade anticriminalité (Bac) s'est déroulée "en douceur", a-t-il précisé.

"On est content et soulagé", a réagi Daniel, un habitant du lotissement verdoyant proche du chantier où le suspect a été interpellé. "Hier, on redoublait de vigilance, mais on n'a rien entendu du tout, la police a été très discrète", a-t-il confié à l'AFP.

Le fugitif, originaire de la Réunion, détenu à la prison d'Argentan (Orne), avait profité d'une permission de sortie le 20 juin pour s'évader.