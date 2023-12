Fin de la trêve, trois journalistes tués, cinq otages morts: voici où en est la guerre entre le Hamas et Israël

La trêve entre Israël et le Hamas, qui a permis la libération de 105 otages et celle de 240 prisonniers palestiniens détenus par Israël ainsi que l'entrée de plus d'aide humanitaire à Gaza, a expiré vendredi matin, et les hostilités ont repris.

L'armée israélienne a dit avoir frappé "plus de 200 cibles terroristes" dans la bande de Gaza.

Le Hamas et Israël se rejettent mutuellement la responsabilité de l'échec de la prolongation de la trêve, en reconnaissant notamment ne pas s'être entendus sur la liste des otages.