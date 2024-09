Fin des recherches après l'éboulement dans une mine en Indonésie, 13 morts

Le glissement de terrain, provoqué par de fortes pluies, s'est produit jeudi soir sur un site isolé de la province de Sumatra occidentale, dans l'ouest de l'Indonésie.

Les efforts de recherche des morts et des blessés ont été entravés par la distance, les secouristes - des policiers, soldats et civils - ayant dû marcher plusieurs heures pour rejoindre le site depuis le village le plus proche.