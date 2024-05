Flambée des cas de rougeole en Europe

Elle touche surtout des enfants, mais pas uniquement. En 2023, près de la moitié des cas concernaient des enfants de moins de cinq ans.

"Cela reflète l'accumulation des enfants qui n'ont pas reçu les vaccinations de routine contre la rougeole et d'autres maladies évitables par la vaccination pendant la pandémie", a relevé l'OMS dans un communiqué déplorant la présence de cas dans 27 des 33 membres où le virus avait été éliminé.

Le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan et la Russie sont les pays les plus touchés avec respectivement plus de 36.000, 28.000 et 18.000 cas entre avril 2023 et mars 2024. Avec 1.008 cas, le Royaume-Uni est, devant l'Autriche (456 cas) le pays d'Europe occidentale où la résurgence de la maladie, considérée comme éliminée en 2021, est la plus patente.