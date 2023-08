Foot: Mancini vise la Coupe d'Asie avec l'Arabie saoudite

"Nous avons quatre mois, quatre matches amicaux. Nous avons deux matches de qualification pour la Coupe du monde et ensuite nous avons 20 jours pour nous préparer pour la Coupe d'Asie", disputée au Qatar, a détaillé l'ancien entraîneur de la Nazionale, sacrée championne d'Europe en 2021.

"Nous savons qu'il y a beaucoup d'équipes de haut niveau comme le Japon, l'Australie, la Corée du Sud. Mais je suis sûr que nous irons là-bas et que nous essaierons de gagner", a-t-il ajouté.

L'ancien joueur de la Sampdoria Gênes et la Lazio Rome et ex-entraîneur de l'Inter Milan et de Manchester City a posé lundi avec le maillot vert de la sélection saoudienne floqué "Mancini 2027", échéance de son contrat.