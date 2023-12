Foot: pour l'Ajax, débâcle historique et année chaotique

Ce revers 3-2 contre le club de quatrième division néerlandaise - une première dans l'histoire de l'Ajax - dès les 16es de finale est un nouveau gros point noir au coeur d'une saison déjà bien morne, marquée par un début de championnat catastrophique et un parcours tout aussi terne en Coupe d'Europe.

"L'Ajax est tombé dans un cratère dont le fond ne semble pas encore avoir été atteint", écrit Willem Vissers dans le journal De Volkskrant. "On ne peut même pas parler de contre-performance. Cette rencontre est un symbole pour clore une année désastreuse", poursuit le journaliste et auteur.

- Débâcle historique -

Plus grand club des Pays-Bas, avec ses 36 titres nationaux, ses 20 Coupes (un record) et ses quatre Ligue des champions (1971, 1972, 1973 et 1995), le club d'Amsterdam n'a été que l'ombre de lui-même depuis le début de saison, avec en point d'orgue cette nouvelle humiliation jeudi.