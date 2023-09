Foot/Brésil: Flamengo limoge Sampaoli, cinq mois seulement après son arrivée

Flamengo, le célèbre club de Rio de Janeiro, a annoncé le limogeage de son entraîneur argentin Jorge Sampaoli, cinq mois seulement après son recrutement, jeudi, dans la foulée de son échec en finale de Coupe du Brésil contre Sao Paulo (0-1, 1-1).

"L'entraîneur Jorge Sampaoli et son staff ne dirigeront plus l'équipe Rouge et Noir", a indiqué le club carioca sur son compte X (anciennement twitter), en souhaitant "bonne chance" au technicien argentin "pour la suite de sa carrière".