Forte augmentation du nombre d'enfants tués depuis le début de l'année, alerte l'Unicef

Depuis le début du conflit en 2022, au moins 600 enfants ont perdu la vie et plus de 1.350 ont été blessés, selon les données officielles des Nations unies. "Les chiffres réels sont probablement beaucoup plus élevés", précise l'Unicef.

"Alors que les attaques meurtrières se poursuivent, les enfants et leurs familles sont contraints de subir encore plus de pertes et de destructions", a regretté Regina De Dominicis, directrice régionale de l'Unicef pour l'Europe et l'Asie centrale, à l'issue d'une visite en Ukraine cette semaine.