"Fortes indications" d'un usage "injustifié" de la force durant les troubles

"Il y a de fortes indications, justifiant une enquête indépendante supplémentaire, que les forces de sécurité ont fait un usage injustifié et disproportionné de la force dans leur réponse à la situation", selon un rapport préliminaire publié par le Haut-Commissariat de l'Onu aux droits de l'homme.

Le document fait également état "d'autres violations présumées, qui justifient également des enquêtes approfondies, impartiales et transparentes", dont "des exécutions extrajudiciaires, des arrestations et détentions arbitraires, des disparitions forcées, des actes de torture et de mauvais traitements, ainsi que des restrictions sévères à l'exercice des libertés d'expression et de réunion pacifique", selon un communiqué.