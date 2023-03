Foule immense à Jérusalem pour le deuxième vendredi du ramadan

La police israélienne, qui garde les entrées de l'esplanade, a indiqué que plus de 100.000 fidèles s'y étaient réunis, "soit près de deux fois plus que le deuxième vendredi du ramadan l'an passé", et que plus de 2.000 policiers avaient été mobilisés à travers la ville.

L'esplanade des Mosquées se trouve dans la Vieille Ville, à Jérusalem-Est, occupée et annexée par Israël.

En 2021 et 2022, des violences y avaient éclaté à l'occasion du ramadan, période de grands rassemblements, et sur fond de tensions israélo-palestiniennes, mais aucun incident majeur n'a été signalé vendredi.