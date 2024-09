"Foyers de l'horreur" en Malaisie: la police élargit son enquête

Mercredi, les enquêteurs avaient perquisitionné dans 20 foyers situés dans deux États de Malaisie, arrêté 171 personnes et secouru 402 mineurs victimes de graves agressions physiques et sexuelles, et forcés par le personnel à s'agresser sexuellement entre eux.

Les enquêteurs "travaillent en vue" de nouvelles perquisitions et arrestations dans cette affaire qui a profondément choqué le pays, a déclaré vendredi lors d'une conférence de presse l'inspecteur général de la police Razarudin Husain.