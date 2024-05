France: le taux de chômage stable au premier trimestre, avec plus de seniors au travail

Dans le détail, 6.000 chômeurs supplémentaires ont été comptabilisés par l'enquête de l'Insee au cours du dernier trimestre écoulé, portant leur nombre dans la France entière (hors Mayotte) à 2,3 millions.

"On est toujours dans une période de ralentissement du marché du travail" avec un chômage "à un niveau plutôt bas si on regarde sur une longue période", a déclaré à l'AFP Yves Jauneau, chef de la division synthèse et conjoncture du marché du travail de l'institut.

Toutefois "sur un an, la hausse de l'emploi ne permet pas tout à fait de compenser la hausse de la population active qui est très dynamique", ajoute l'expert.