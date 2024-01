"Franches" discussions entre Chine et Etats-Unis, Taïwan et l'Iran en toile de fond

La Chine et les Etats-Unis viennent de mener à Bangkok des discussions qualifiées de "franches" et "substantielles", qui ont porté entre autres sur les sujets très sensibles de Taïwan et des attaques des Houthis du Yémen en mer Rouge.

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, et le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, se sont entretenus pendant une douzaine d'heures, étalées sur deux jours, a fait savoir samedi une haute responsable américaine.