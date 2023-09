Frank Rubio bat le record du séjour spatial le plus long pour un Américain

Frank Rubio est devenu cette semaine l'Américain ayant passé le plus long séjour dans l'espace, en dépassant les 355 jours consécutifs, alors qu'il ne devait à l'origine rester que six mois dans la Station spatiale internationale.

Le précédent record pour un Américain avait été établi en 2022 par l'astronaute Mark Vande Hei, avec 355 jours consécutifs. Le record absolu du plus long séjour spatial est détenu par le cosmonaute russe Valéri Poliakov, avec 437 jours.

"J'ai hâte d'atteindre les 365" jours, a ajouté l'astronaute, médecin de formation et pilote d'hélicoptère. "Ce sera une étape importante à franchir pour notre nation."

Il avait pourtant décollé, en septembre 2022 à bord d'une fusée russe, en pensant partir pour une mission classique de six mois, en compagnie de deux cosmonautes russes.

Mais le vaisseau Soyouz qui devait les ramener -- comme toujours resté arrimé à l'ISS le temps de leur mission afin de pouvoir servir de véhicule de secours si besoin -- a subi une fuite en décembre, probablement due à un impact de micrométéorite.

Par précaution, l'agence russe Roscosmos a fait revenir ce vaisseau, et en a envoyé un autre, à vide. Frank Rubio et ses deux collègues ont ainsi assuré la mission de l'équipage qui devait initialement arriver à bord de ce deuxième vaisseau et les remplacer.