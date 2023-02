Frappes aériennes israéliennes dans la bande de Gaza

A l'aubre, une fumée noire s'élevait au-dessus d'un des endroits visés au nord de la ville de Gaza. Dans un communiqué envoyé à la presse quelques minutes plus tard, l'armée israélienne a indiqué qu'elle était "en train de mener des frappes dans la bande de Gaza".

La veille, onze Palestiniens, dont un adolescent de 16 ans, ont été tués, et plus de 80 autres ont été blessés par balles lors d'un raid militaire israélien à Naplouse, théâtre d'affrontements récurrents et meurtriers dans le nord de la Cisjordanie.

A New York, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres s'est alarmé que la situation "dans le territoire palestinien occupé (soit) la plus inflammable depuis des années".

L'Union européenne a appelé "toutes les parties (à oeuvrer) en vue d'un retour au calme et d'une désescalade des tensions"