Frappes américaines: l'Irak fustige une "violation de sa souveraineté"

Les frappes américaines constituent une "violation de la souveraineté irakienne" a fustigé tôt samedi un porte-parole militaire du Premier ministre Mohamed Chia al-Soudani dans un communiqué, craignant des conséquences "désastreuses pour la sécurité et la stabilité de l'Irak et de la région".

Le général Yehia Rasool, porte-parole du Premier ministre, a confirmé des "frappes aériennes menées par les Etats-Unis" contre le secteur d'Al-Qaïm --à la frontière avec la Syrie-- et d'autres "zones frontalières irakiennes". Ces frappes sont "une menace qui entraînera l'Irak et la région" vers une situation indésirable "aux conséquences désastreuses pour la sécurité et la stabilité de l'Irak et de la région".