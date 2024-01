Frappes au Yémen: des centaines de milliers de manifestants à Sanaa

Des Yéménites ont répondu vendredi par centaines de milliers à l'appel des Houthis à manifester à Sanaa contre les frappes des Etats-Unis et du Royaume-uni visant ces rebelles en représailles à leurs attaques contre la marine marchande en mer Rouge.

La foule a rempli la grande place Sabine du centre de Sanaa sous une forêt de drapeaux yéménites et palestiniens et de nombreux portraits du chef des rebelles, Abdelmalek al-Houthi, et du chef du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah, dont les groupes sont soutenus par l'Iran.